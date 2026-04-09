Crisis sanitaria en Bangladesh: brote de sarampión mata a más de 150 niños en un mes

Según informa el Ministerio de Salud de Bangladesh, 159 niños murieron el último mes a causa de un brote de sarampión, en lo que las autoridades consideran la crisis sanitaria más grave de esta enfermedad en años.

Las autoridades han registrado 11 133 casos sospechosos desde el pasado 15 de marzo, de los cuales 1 599 han sido confirmados por laboratorio. Mientras tanto, en las últimas 24 horas se reportaron seis muertes sospechosas.

MASIVA VACUNACIÓN

El último boletín del Ministerio de Salud informa que el 90 % de las infecciones ocurre en menores de cinco años que no tienen el esquema completo de vacunación. Daca, la capital del país, se mantiene como epicentro del brote.

La densidad poblacional en las decenas de asentamientos informales de la capital ha facilitado la propagación del virus. Organismos internacionales piden al Gobierno impulsar inmediatamente una masiva vacunación en todo el país.