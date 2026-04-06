Papa León XIV: durante mensaje por Domingo de Pascua insistió en el diálogo para alcanzar la paz

Durante su extenso discurso en el Vaticano, con motivo del Domingo de Pascua, el Papa León XIV destacó la necesidad de superar la violencia y apostar por el entendimiento entre las naciones para alcanzar la paz.

El religioso dio su mensaje en 10 idiomas, buscando así reforzar su intención de llegar a millones de personas en todo el mundo, especialmente en una fecha importante para los católicos, la Resurrección de Cristo.

En ese sentido, expresó que la Pascua no debe quedarse en lo simbólico, sino traducirse en acciones concretas. "Jesús ha resucitado, demos vida", señaló, reforzando el sentido de transformación personal y colectiva.

RESOLVER CONFLICTOS

Asimismo, hizo un pedido firme por la paz mundial e instó a dejar de lado la violencia y apostar por el diálogo como herramienta para resolver conflictos. Evitó mencionar países específicos que ahora están en guerra.

Finalmente, el pontífice advirtió sobre el riesgo de normalizar la guerra e insistió en que la humanidad necesita recuperar el camino del entendimiento. "La paz es posible cuando se busca siempre con sinceridad", agregó.