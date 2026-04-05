Mercados globales se preparan para datos de inflación y ganancias de aerolíneas en semana clave

Los mercados financieros globales enfrentan una semana crucial con la publicación de datos clave de inflación en Estados Unidos y los resultados trimestrales de importantes compañías, en un contexto marcado por la volatilidad del petróleo debido al conflicto en Irán y su impacto en la economía mundial.

Los principales índices bursátiles estadounidenses cerraron la semana pasada con ganancias moderadas a pesar de la turbulencia generada por el discurso del presidente Trump y la escalada del conflicto en Medio Oriente. El S&P 500 avanzó 1.6% en la semana, mientras que el Dow Jones registró un incremento del 1.2%. El Nasdaq Composite, con mayor concentración tecnológica, subió 2.2% en el mismo período.

El foco de atención esta semana estará en los indicadores económicos, particularmente el índice de gastos de consumo personal (PCE) de febrero que se publicará el jueves y el índice de precios al consumidor (CPI) de marzo programado para el viernes. Estos datos proporcionarán la primera lectura completa sobre cómo los aumentos en los precios del petróleo, que se han incrementado más del 50% desde el inicio del conflicto hace cinco semanas, están filtrándose a la inflación general.

"La disrupción en el Estrecho de Hormuz ha llegado en un momento donde todavía hay transmisión de tarifas en movimiento y la inflación sigue en camino a su sexto año por encima del objetivo", señaló Andy Schneider, economista senior de BNP Paribas. "Creemos que la primera etapa de la transmisión de los precios del petróleo habrá llegado en marzo".

En el calendario corporativo, los resultados de Delta Air Lines el miércoles serán un indicador crucial del impacto del conflicto en la industria de aerolíneas, altamente expuesta a las fluctuaciones en los precios del combustible para aviones. Los analistas esperan que estos resultados muestren cómo las compañías aéreas están manejando el aumento de costos operativos en un entorno geopolítico complejo.

El informe de empleos de marzo publicado el viernes pasado mostró una sorpresa al alza, con la economía estadounidense agregando 178,000 puestos de trabajo no agrícolas, superando ampliamente las expectativas de 65,000. Este dato marca 10 meses de informes volátiles que han oscilado entre positivo y negativo mes a mes.

"La conclusión es equilibrio", comentó Gina Bolvin, presidenta de Bolvin Wealth Management Group. "Una contratación más fuerte reduce la urgencia de recortes de tasas, pero no cambia la tendencia general de enfriamiento".

Los precios de la gasolina en Estados Unidos superaron los $4 por galón la semana pasada, según AAA, mientras la inflación general ha aumentado constantemente, "ayudando a empujar la confianza del consumidor aún más hacia abajo desde niveles ya bajos", según el analista de Goldman Sachs Ben Shumway.

En los mercados petroleros, la situación sigue siendo tensa. Aunque habían surgido señales de que ambas partes del conflicto podrían estar dispuestas a buscar una salida, los comentarios del presidente Trump el miércoles por la noche enviaron los precios del petróleo firmemente por encima de los $100 por barril.

"Los mercados ya no están operando con la esperanza de una desescalada, están operando con la probabilidad de una escalada", escribió Daniela Hathorn, analista de Capital.com. "El discurso de Trump pudo haber sido diseñado para tranquilizar a nivel nacional, pero para los inversores aumenta las apuestas".

El tráfico a través del Estrecho de Hormuz, el punto de estrangulamiento de envío de energía más crítico del mundo, sigue cerca de cero, y las rutas de suministro alternativas solo pueden llenar una parte del déficit de aproximadamente 15 millones de barriles.

Además de Delta Air Lines, los inversores también estarán atentos a los resultados de Levi Strauss y Constellation Brands, que proporcionarán lecturas sobre cómo el gasto del consumidor está evolucionando durante el conflicto. El calendario económico también incluye el índice de servicios de ISM del lunes, pedidos de bienes duraderos del martes y las actas de la reunión de la FOMC del miércoles.

Para el viernes, además del CPI, se publicarán las lecturas preliminares de sentimiento de la Universidad de Michigan de abril, que darán una idea de las condiciones actuales y las expectativas de los consumidores en un entorno económico complejo.