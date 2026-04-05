Irán afirma frustrar rescate estadounidense de piloto mientras Omán busca desescalar crisis en Ormuz

En un nuevo capítulo de la creciente tensión militar en Medio Oriente, Irán afirmó este domingo haber frustrado un intento de rescate estadounidense del piloto de un caza derribado, contradiciendo directamente el anuncio previo del presidente Donald Trump sobre el éxito de la operación. Según el portavoz del Cuartel General Central Jatam al-Anbiya, coronel Ebrahim Zolfagari, citado por la agencia Tasnim, "dos aviones de transporte militar C-130 y dos helicópteros Black Hawk del Ejército estadounidense fueron destruidos" durante la operación, calificándola de "fracaso total".

Esta declaración iraní llega horas después de que Trump anunciara en Truth Social el rescate "del gravemente herido, y realmente valiente, miembro del F-15", detallando que el militar, identificado como un coronel, fue extraído "de las profundidades de las montañas de Irán" tras siete horas en territorio enemigo. El mandatario estadounidense enfatizó el riesgo de la misión, señalando que "este tipo de incursiones de rescate rara vez se intenta" y que se desarrolló mientras "el ejército iraní lo buscaba intensamente".

Mientras las versiones contradictorias sobre el rescate aumentan la incertidumbre, Omán emerge como mediador clave en la crisis regional. La agencia oficial omaní de noticias (ONA) informó que el país mantuvo conversaciones con representantes iraníes para "analizar opciones" que garanticen la apertura del estrecho de Ormuz, paso estratégico por donde transita aproximadamente el 20% de las exportaciones mundiales de petróleo. Esta mediación se produce ante el ultimátum de Trump a Irán, quien amenazó con un "ataque masivo contra las infraestructuras iraníes" si Teherán no reabre la navegación para el próximo martes.

La escalada militar se extiende más allá del incidente del rescate. Irán anunció haber lanzado ataques contra infraestructuras energéticas en Israel e instalaciones vinculadas a Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait, en lo que describió como "la primera fase de la respuesta" a recientes bombardeos contra blancos iraníes. Entre los objetivos mencionados se incluyen una refinería en Haifa y complejos petroquímicos en varios países del Golfo.

Paralelamente, Israel intensificó sus operaciones en el Líbano, con bombardeos en los suburbios del sur de Beirut que, según la agencia oficial libanesa NNA, causaron al menos cuatro muertos y 39 heridos en el barrio de Al Miqdad, además de "una destrucción generalizada". El Ejército libanés confirmó la muerte de uno de sus militares en ataques israelíes contra el sur del país.

En medio de este panorama bélico, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó su apoyo a Trump, felicitándolo por la operación de rescate y destacando desde su experiencia personal el valor de tales misiones: "Como alguien que resultó herido en una misión de este tipo y perdió a un hermano en el rescate de Entebe, los israelíes y yo sabemos lo valiente que fue la decisión".

La crisis en Medio Oriente enfrenta ahora dos plazos críticos: el martes establecido por Trump para la reapertura de Ormuz y la continua escalada de acciones militares que amenazan con expandir el conflicto regional. La mediación omaní representa uno de los pocos canales diplomáticos activos, aunque las partes mantienen posturas diametralmente opuestas sobre los eventos del domingo.