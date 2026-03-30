Balacera en un colegio de Argentina: alumno mata a su compañero y deja heridos a otros dos

Según se conoció, un alumno mató a balazos a su compañero de 13 años, e hirió de consideración a otros dos, la tragedia se registró en un colegio de la localidad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, en Argentina.

El tiroteo ocurrió en el patio interno de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40, cuando decenas de estudiantes participaban del izamiento de la bandera nacional, como todos los lunes, al inicio de la jornada escolar.

El agresor es otro menor de entre 15 y 16 años, alumno del colegio, que "de su mochila habría sacado un arma de fuego" y efectuó varios disparos, hiriendo a sus compañeros y dando muerte a otro estudiante.

VÍCTIMA DE BULLYING

Se investigan las causas del hecho: “Es prematuro decir si el escolar organizó el ataque o fue al azar”. No se descarta que el atacante habría sido víctima de bullying desde hace meses, informó una consternada madre de familia.

Tras el ataque, el Gobierno de Santa Fe decretó dos días de duelo y las autoridades suspendieron las clases en todos los niveles, mientras la Fiscalía local avanza en la investigación para esclarecer la tragedia.