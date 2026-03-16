Presidente chileno llega a Arica para supervisar acciones que eviten el ingreso de migrantes ilegales

Este mediodía, el presidente chileno, José Antonio Kast, llegó a la base militar Solo de Zaldívar, en la región de Arica, para supervisar los trabajos que tiene planeado ejecutar el Ejército como parte del plan de seguridad ‘Escudo Fronterizo’, que busca controlar el ingreso de migrantes ilegales.

En un breve mensaje, el mandatario se dirigió a los militares que estarán encargados de las labores de excavación y construcción de zanjas, barreras y muros, a quienes agradeció profundamente en nombre del país por su desempeño para "salvaguardar la soberanía nacional de Chile".

ZANJAS Y BARREERAS FÍSICAS

Durante la mañana, se ha registrado movimiento de tierras en la frontera entre Perú y Chile, tras la llegada de maquinaria del Ejército chileno, que comenzó a ejecutar trabajaos destinados a evitar el paso de migrantes irregulares, el plan es apoyado por la ciudadanía sureña.

Que contempla la construcción de zanjas y barreras físicas a lo largo de la frontera. También está previsto que los muros de contención tengan cinco metros de altura, que estará reforzado con sensores, cercos electrificados y torres equipadas con radares térmicos.