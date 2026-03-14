Chile despliega maquinaria y drones en frontera con Perú: buscan frenar ingreso irregular de migrantes

En las últimas horas, el Ejército chileno desplegó retroexcavadoras, camiones cisterna y cargadores frontales en la ciudad de Arica. Los vehículos serán utilizados para construir barreras físicas, zanjas y cercos para evitar el ingreso irregular de inmigrantes.

Las acciones forman parte del denominado Plan Escudo Fronterizo, que contempla la implementación de vigilancia mediante drones y sensores nocturnos, herramientas tecnológicas que serán utilizadas para monitorear zonas cercanas a la frontera.

PROMESA DE CAMPAÑA

Ministros del gobierno chileno informaron que el presidente José Antonio Kast dio instrucciones especificas al comandante en jefe del Ejército, para implementar a la brevedad posible medidas concretas en el control fronterizo con el Perú.

El Plan Escudo Fronterizo responde a una promesa de campaña del nuevo jefe de Estado, quien planteó implementar una política migratoria muy estricta y un plan de deportaciones de extranjeros que están en condición irregular en el país sureño.