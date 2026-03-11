Onceavo día de hostilidades: Se reportan bombardeos de forma simultánea contra Irán y Beirut

El Ejército de Israel ha iniciado hoy, miércoles 11 de marzo, una nueva oleada simultánea de ataques "a gran escala" dirigidos contra objetivos en todo Irán y en la capital libanesa, Beirut.

Esta ofensiva marca el onceavo día de hostilidades en el marco de la denominada "Operación Furia Épica", una acción militar conjunta entre Israel y Estados Unidos que comenzó a finales de febrero.

En la ciudad de Beirut, en el Líbano se han reportado potentes explosiones y columnas de humo en sectores de la capital, incluyendo el distrito de Dahiye. El Ministerio de Sanidad libanés informó de al menos 21 muertos y 26 heridos debido a los recientes bombardeos.

Oleada de nuevos ataques

De igual forma, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron ataques contra sistemas militares iraníes en diversas ciudades. Fuentes internacionales indican que la ofensiva ha afectado infraestructuras críticas y estaciones de radiodifusión en zonas como Sanandaj.

En las últimas horas, el régimen iraní lanzó una nueva ola de ataques con misiles y drones dirigidos a Israel y a posiciones militares estadounidenses en Irak.

Cabe señala que, la escalada ha provocado el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas en el Líbano y un aumento drástico en los precios internacionales del petróleo, que ya supera los 100 dólares por barril.