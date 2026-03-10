Ataques a pandillas con drones deja cientos de muertos en Haití: entre las víctimas hay varios civiles

Según un informe de la ONG Human Rights Watch (HRW), publicado la tarde de ayer, los ataques con drones de las Fuerzas Armadas de Haití contra bandas criminales, en distintas ciudades, han dejado más de 1,200 muertos el último año.

El gobierno provisional del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, que asumió el cargo en febrero respaldado por Estados Unidos, lleva a cabo estos mortales ataques que también ha cobrado la vida de decenas de ciudadanos inocentes.

ACCIONES INMEDIATAS

Representantes de HRW, señalan que al menos 1,243 personas murieron por drones explosivos durante 141 operaciones realizadas entre el 01 de marzo de 2025 y el 21 de enero de 2026, entre ellas al menos 48 adultos y 17 niños.

Finalmente, el informe de la referida ONG recomienda a las Fuerza Armadas haitianas acciones inmediatas para evitar que más personas inocentes mueran o resulten heridas en estos ataques que se están intensificando, informa Andina.