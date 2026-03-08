Brasil: se eleva a 12 los fallecidos por el derrumbe de una exclusiva residencia de ancianos

Las autoridades de la ciudad de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil, informaron las últimas horas que se elevó a 12 los muertos por el derrumbe de una residencia de ancianos.

El colapso del moderno edificio de cuatro pisos ocurrió la madrugada del jueves 5 de marzo. El inmueble además de casa para adultos mayores alojaba algunas viviendas y una prestigiosa clínica estética.

De las 29 personas que estaban en el inmueble al momento del derrumbe, nueve salieron por sus propios medios, otras ocho fueron rescatadas por los bomberos y trasladadas a hospitales y clínicas.

PERMISOS EN REGLA

Más de 40 bomberos, con apoyo de perros entrenados, participaron en las intensas labores de búsqueda y rescate que culminó anoche, con un saldo final de 12 ancianos muertos por el derrumbe.

Las causas del colapso del edificio están siendo investigadas. El portavoz de los bomberos, Henrique Barcelloz, señaló a periodistas en el lugar que el inmueble tenía todos los permisos en regla.