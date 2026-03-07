China fija en 4,5 al 5 por ciento crecimiento económico para 2026

Durante la inauguración de la cuarta sesión de la XIV Asamblea Popular Nacional, el primer ministro Li Qiang señaló que el país también buscará mantener la tasa de desempleo urbano en alrededor de 5,5 %, además de crear más de 12 millones de nuevos puestos de trabajo a lo largo del año.

El jefe de Gobierno explicó que los objetivos económicos para 2026 están orientados a facilitar ajustes estructurales, prevenir riesgos financieros y promover reformas, con el fin de sentar bases para un desarrollo económico más sostenido en el futuro.

Li Qiang indicó además que el Ejecutivo continuará aplicando una política fiscal más activa y una política monetaria moderadamente flexible, con el objetivo de reforzar la coordinación entre las medidas de reforma y las políticas macroeconómicas.

El informe fue presentado ante el Legislativo chino en presencia del presidente Xi Jinping y otras autoridades del país, quienes asistieron a la sesión inaugural.

Durante su intervención, Li recordó que la economía china registró un crecimiento del 5 % en 2025, con un Producto Interno Bruto que alcanzó los 140,19 billones de yuanes (aproximadamente 19,5 billones de dólares), en un contexto marcado por presiones externas sobre la economía global.

Según el primer ministro, el mercado laboral se mantuvo estable durante el último año, con la creación de 12,67 millones de nuevos empleos urbanos.

El funcionario también destacó avances en áreas de innovación científica y tecnológica, como la inteligencia artificial, la biomedicina, la robótica y la tecnología cuántica, además de progresos en el desarrollo independiente de chips.

En el ámbito industrial, señaló que el valor añadido de la fabricación de alta tecnología y de equipos aumentó 9,4 % y 9,2 %, respectivamente. Asimismo, la producción de robots industriales creció 28 %, mientras que la de circuitos integrados se incrementó 10,9 %.

El anuncio se realizó en el marco de las denominadas “Dos Sesiones”, el principal evento político anual de China, que reúne a la Asamblea Popular Nacional —máximo órgano legislativo— y al Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, principal organismo asesor del país.