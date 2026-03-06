Irán advierte a Europa que podría convertirse en blanco de represalias si interviene en la guerra

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Majid Takht-Ravanchi, aseguró que cualquier país que se involucre en el conflicto podría convertirse en objetivo de represalias militares.

La guerra en Medio Oriente continúa intensificándose y suma una nueva advertencia del régimen iraní hacia Europa. El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Majid Takht-Ravanchi, aseguró que cualquier país que se involucre en el conflicto podría convertirse en objetivo de represalias militares.

“Ya hemos informado a los europeos y a todos los demás que deben tener cuidado de no involucrarse en esta guerra de agresión”, sostuvo el funcionario iraní en declaraciones al medio France 24. Luego redobló la advertencia al señalar que “si algún país se une a la agresión contra Irán, sin duda también será un objetivo legítimo para las represalias de Irán”.

El conflicto atraviesa su séptimo día y ha estado marcado por intensos bombardeos. Aviones de Israel atacaron Teherán, capital de Irán, y también Beirut, capital de Líbano. Según reportes militares, unas 50 aeronaves israelíes participaron en un operativo que destruyó el antiguo búnker del líder supremo iraní, Alí Khamenei, ubicado en el centro de la capital iraní.

Asimismo, las fuerzas israelíes atacaron posiciones en el barrio de Dahiyya, bastión del grupo armado Hezbollah en el sur de Beirut. En paralelo, el ejército israelí informó que destruyó en la zona de Shahroud, en el oeste de Irán, un camión que transportaba sistemas de defensa aérea que estaban siendo trasladados a otra ubicación estratégica.

ATAQUES EN EL MAR

La escalada también involucra a Estados Unidos. Fuerzas estadounidenses atacaron un buque iraní en el mar, ampliando la ofensiva contra la flota naval de la república islámica. Desde Washington, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, calificó como “un error de cálculo” que Irán considere que el país norteamericano no puede sostener los ataques.

Por su parte, el expresidente estadounidense Donald Trump descartó la posibilidad de enviar tropas terrestres y sostuvo que “considerar el envío de soldados es una pérdida de tiempo”. Además, afirmó que el régimen iraní ha sufrido un fuerte debilitamiento militar.

Durante la madrugada del viernes, Irán respondió con ataques de represalia contra países vecinos con presencia de tropas estadounidenses, entre ellos Qatar y Arabia Saudita. El Ministerio de Defensa qatarí informó que diez drones iraníes fueron lanzados contra su territorio. Los sistemas de defensa aérea interceptaron nueve de ellos, mientras que el décimo impactó en una zona deshabitada sin causar víctimas.

Ante el agravamiento del conflicto, Reino Unido reforzó su presencia militar en la región. El Ministerio de Defensa británico confirmó el despliegue de helicópteros Wildcat de la Marina Real en Chipre, equipados con misiles Martlet capaces de interceptar drones y proyectiles.

Además, cuatro cazas Typhoon fueron enviados a Qatar para fortalecer las capacidades defensivas del ejército británico. Durante la noche anterior, aviones F-35 y Typhoon del Reino Unido ya habían realizado patrullas aéreas defensivas sobre Qatar, Jordania y el Mediterráneo oriental.