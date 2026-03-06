Ecuador declara en emergencia su principal refinería de crudo tras incendio que dejó severos daños

Tras una evaluación técnica, el Gobierno ecuatoriano declaró en emergencia su principal refinería de crudo a causa de un incendio ocurrido la noche del domingo y que obligó a parar completamente las operaciones.

El incendio en la Refinería de Esmeraldas, ubicada en la provincia del mismo nombre y fronteriza con Colombia, estuvo activo por casi dos horas, no dejó muertos ni heridos y las causas aún siguen en investigación.

La declaratoria de emergencia permitirá ejecutar "acciones para mitigar los efectos del incidente y restablecer las operaciones", señaló en un comunicado Petroecuador, empresa estatal que administra la refinería.

NULA PRODUCCIÓN

Construida hace más de 40 años, la Refinería Esmeraldas tiene una capacidad operativa de 110,000 barriles diarios y es el centro refinador más grande del país, su producción se distribuye a casi todo Ecuador.

La nación cuenta con otras dos refinerías ubicadas en la localidad costera de La Libertad (suroeste) y la amazónica Shushufindi (noreste), que estos días ayudan a cubrir la demanda ante la nula producción en Esmeraldas.