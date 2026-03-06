Estados Unidos y Venezuela restablecen relaciones diplomáticas tras siete años de tensiones

Los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela restablecieron relaciones diplomáticas y Consulares tras siete años de tensiones. El acuerdo se logra tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en una operación militar ordenada por el presidente Donald Trump.

Como se recuerda, el dictador Maduro Moros rompió las relaciones en 2019. Con su detención, el pasado 3 de enero, su vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el poder y alineó el gobierno a los intereses y decisiones del mandatario norteamericano.

También recibe en Caracas, y con honores, a miembros del Gabinete de Trump, ese es el caso del secretario del Interior, Doug Burgum, quien calificó de "positivo" el balance de su visita a Venezuela, que antecedió al comunicado del Departamento de Estado.

RELACIÓN POSITIVA

"EEUU y las autoridades de Venezuela han acordado restablecer las relaciones diplomáticas y consulares", indicó el texto. "Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela", agrega.

Por su parte la cancillería venezolana indicó en un comunicado que apostaba por una nueva etapa en la relación bilateral basada en el respeto mutuo. "Este proceso contribuirá a fortalecer el entendimiento y abrir oportunidades para una relación positiva y de beneficio compartido", señala el documento.