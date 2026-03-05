Ecuador expulsa al embajador de Cuba y a todos los funcionarios de la misión diplomática

El gobierno de Ecuador expulsó la tarde de ayer al embajador de Cuba en la ciudad de Quito, Basilio Gutiérrez, y le dio un plazo de 48 horas para abandonar el país, junto a todos los funcionarios de esa misión diplomática.

Sin dar razones, el gobierno de Daniel Noboa informó en un comunicado que declaró persona "non grata" al diplomático Gutiérrez García. En la víspera, Ecuador ordenó terminar las funciones de su embajador José Borja en La Habana.

HISTÓRICAS RELACIONES

La expulsión, que ha sorprendió a la comunidad internacional, ocurre a días de la reunión que tendrá Donald Trump con los gobernantes de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras en la ciudad de Miami el 7 de marzo.

En un breve comunicado, la cancillería cubana calificó la decisión del Ejecutivo ecuatoriano como un "acto inamistoso y sin precedentes, que daña significativamente las históricas relaciones de amistad y de cooperación" entre los dos países.