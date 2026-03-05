Francia autoriza a EEUU usar bases militares en Oriente Medio durante ataques a Irán

En medio del aumento de la tensión geopolítica en Oriente Medio, Francia autorizó este jueves que aviones de Estados Unidos utilicen sus bases militares en la región como parte de las operaciones vinculadas a los recientes ataques contra Irán. La decisión, confirmada por el Estado Mayor del Ejército francés, busca fortalecer la protección de aliados estratégicos y reforzar la presencia militar en un escenario cada vez más inestable.

Autorización temporal para operaciones militares

De acuerdo con fuentes del Estado Mayor del Ejército francés citadas por la agencia EFE, la autorización para que aviones estadounidenses operen desde bases francesas en Oriente Medio se da “en el marco de las relaciones con Estados Unidos” y tendrá carácter temporal. Aunque no se precisó en qué instalaciones se realizarán las operaciones, las autoridades subrayaron que la medida responde a la necesidad de proteger a socios de Francia en la región ante el incremento de las hostilidades.

La decisión se produce en el contexto de la campaña de ataques contra Irán, que ha elevado la preocupación internacional por una posible escalada del conflicto. París, que mantiene presencia militar en distintos puntos estratégicos del Golfo, busca así reforzar su cooperación con Washington sin detallar los alcances operativos de esta colaboración.

Francia refuerza su presencia militar en la región

En paralelo, la ministra francesa de Defensa, Catherine Vautrin, anunció que Francia envió seis cazas Rafale adicionales a las bases que mantiene en los Emiratos Árabes Unidos, donde ya se encontraban desplegadas fuerzas francesas. Estas instalaciones fueron atacadas a inicios de semana por misiles iraníes, aunque las autoridades francesas señalaron que no hay certeza de que el objetivo fueran sus tropas.

La ministra destacó que no se registraron víctimas ni heridos y que las bases permanecen completamente operativas. Además, confirmó que el portaaviones Charles de Gaulle, acompañado por las fragatas Provence, Forbin y Languedoc, se dirige al Mediterráneo para una misión de seguridad marítima, en un despliegue que busca garantizar la estabilidad en rutas comerciales clave.

Mientras tanto, el gobierno francés reiteró que su prioridad es proteger a los cerca de 400 mil ciudadanos franceses que se encuentran en Oriente Medio, apoyar a sus aliados y contribuir a restablecer la seguridad en las rutas marítimas afectadas por el conflicto, en medio de la creciente tensión internacional en torno a Irán, Estados Unidos e Israel.