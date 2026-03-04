Papa León XIV implora por la paz en Medio Oriente: "Hay que buscar soluciones sin usar armas"

El papa León XIV volvió a pronunciarse el último martes sobre la crisis en el Medio Oriente, en medio de la creciente tensión tras los ataques aéreos en conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta del régimen iraní.

A su salida de la residencia de Castel Gandolfo, el Santo Padre insistió en la necesidad de privilegiar el diálogo por encima de la confrontación armada. "Rezar por la paz, trabajar por la paz, menos odio, está aumentando el odio en el mundo", declaró a la prensa, enfatizando que se debe "promover el diálogo y buscar soluciones sin las armas para resolver los problemas".

Llama a responsabilidad moral de las naciones

Las declaraciones del pontífice refuerzan el mensaje que ya había transmitido durante el ángelus dominical, cuando advirtió sobre el riesgo de que el conflicto desencadene "una tragedia de proporciones enormes".

En esa ocasión, León XIV hizo un "encendido llamamiento" a las partes enfrentadas para que asuman su responsabilidad moral y detengan la escalada violenta antes de que se convierta en "una vorágine irreparable". El Papa subrayó que la estabilidad regional solo puede construirse sobre la base del entendimiento y la justicia.

Creciente tensión bélica

Los llamados del Vaticano se producen en medio de una escalada militar sin precedentes, luego de que Estados Unidos e Israel lanzaran una ofensiva contra Irán, que respondió atacando objetivos estadounidenses y de sus aliados en la región.