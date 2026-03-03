Conflicto en Medio Oriente paraliza vuelos y deja a pasajeros en incertidumbre

La escalada del conflicto en Irán ha impactado directamente en el tráfico aéreo de Medio Oriente. Diversos aeropuertos han suspendido operaciones y varias rutas internacionales fueron canceladas o desviadas, generando complicaciones en una de las regiones con mayor flujo de vuelos a nivel mundial.

El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta instando a sus ciudadanos a abandonar la zona lo antes posible mediante los vuelos comerciales disponibles. No obstante, la reducción de frecuencias y el cierre parcial del espacio aéreo dificultan la salida desde países como Israel, Jordania, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Aunque terminales como Dubái y Abu Dabi mantienen algunas operaciones, las autoridades advierten que el escenario puede cambiar rápidamente. Por ello, recomiendan a los viajeros revisar constantemente los comunicados oficiales y confirmar directamente con sus aerolíneas antes de trasladarse a los aeropuertos.

SISTEMA DE ASISTENCIA CONSULAR

Además, se exhortó a los ciudadanos estadounidenses a registrarse en el sistema de asistencia consular para recibir información y apoyo en caso de emergencia. Mientras continúan las tensiones, la aviación regional enfrenta un panorama incierto y en constante evolución.