Crisis política en Chile: Kast rompe transición con Boric tras polémica por cable submarino chino

El proceso de transición presidencial en Chile sufrió un quiebre este martes luego de que el presidente electo, José Antonio Kast, anunciara el fin del traspaso de información con el mandatario saliente, Gabriel Boric, tras la suspensión abrupta de una reunión clave marcada por la controversia del proyecto del cable submarino entre China y Chile.

Acusaciones cruzadas por falta de transparencia

Durante una rueda de prensa, Kast aseguró que su decisión responde a la desconfianza generada por la información entregada por el actual Gobierno. “No confiamos en la información que se nos está entregando”, afirmó, señalando además que su equipo detectó presuntas inconsistencias y falta de transparencia en distintos ministerios involucrados en el proceso de transición.

El quiebre ocurrió luego de que el presidente electo solicitara a Boric retractarse de declaraciones en las que afirmaba haber conversado previamente con Kast sobre el proyecto del cable submarino semanas antes de que estallara la polémica. Según el mandatario saliente, se negó a hacerlo por considerar que dicha versión era verdadera, lo que derivó en la cancelación de futuras reuniones bilaterales.

Proyecto chino y tensión internacional

La controversia se intensificó cuando el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, contradijo públicamente a Boric al señalar que Kast no había sido informado sobre el proyecto estratégico de telecomunicaciones. Este episodio abrió una crisis política interna que coincidió con un escenario internacional complejo.

El proyecto del cable submarino también generó fricciones diplomáticas luego de que la administración del presidente estadounidense Donald Trump revocara visas diplomáticas a tres funcionarios del Gobierno chileno, acusándolos de afectar la seguridad regional. Aunque Boric manifestó su disposición a continuar con reuniones “con total transparencia” para asegurar una transición ordenada, lamentó el cambio de postura del mandatario electo en medio de una agenda que incluía temas sensibles como seguridad penitenciaria y la situación económica del país.