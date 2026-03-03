¿Qué le pasó a Trump? Captan al presidente con sarpullido durante ceremonia oficial

La salud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocarse en el centro del debate público luego de que cámaras de televisión captaran un notorio sarpullido oscuro en el lado derecho de su cuello durante una actividad oficial realizada este lunes en Washington.

Aparición pública genera especulación

El mandatario participaba en la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor cuando la erupción cutánea, ubicada entre el cuero cabelludo y la parte posterior de la oreja, se hizo visible por encima del cuello de su camisa. Las imágenes rápidamente circularon en redes sociales y medios internacionales, generando interrogantes sobre el estado de salud del jefe de Estado, quien actualmente es el presidente más longevo en ejercer el cargo en Estados Unidos.

Ante las especulaciones, su médico personal, Sean Barbarella, explicó que Trump se encuentra siguiendo un “tratamiento cutáneo preventivo” que incluye el uso de una crema dermatológica común aplicada durante una semana. Según detalló, las rojeces y marcas podrían permanecer visibles durante varias semanas sin representar un riesgo médico.

Historial médico bajo observación pública

El episodio reavivó el escrutinio sobre la condición física del mandatario republicano, quien anteriormente había aparecido con hematomas visibles en las manos. En una entrevista concedida a The Wall Street Journal a inicios de año, Trump reveló que consume altas dosis de aspirina por superstición, situación que —según explicó— estaría relacionada con la aparición de dichos moretones.

Desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt sostuvo previamente que las marcas en las manos del presidente responden a su intensa agenda diaria y al constante contacto con simpatizantes mediante apretones de mano. En tanto, reportes médicos citados por medios estadounidenses indican que Trump mantiene un buen estado general de salud, aunque presenta una insuficiencia venosa superficial crónica que provoca inflamación en la parte baja de sus piernas.