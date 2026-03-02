Tensión en Medio Oriente podría presionar el precio del combustible en Perú

El conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán ha generado una fuerte reacción en los mercados energéticos. El precio referencial del petróleo registró esta semana su nivel más elevado en cuatro años, luego de que bombardeos afectaran embarcaciones en el Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas de transporte de crudo a nivel mundial.

La preocupación se centra en posibles interrupciones del suministro, ya que por esa vía marítima se moviliza cerca del 20% del petróleo global. La sola amenaza sobre el tránsito comercial ha incrementado la percepción de riesgo y presionado las cotizaciones internacionales.

IMPACTO EN MERCADO LOCAL

Especialistas consultados por el medio de comunicación RPP explicaron que el Perú, al depender de la importación de hidrocarburos, no es ajeno a estas variaciones externas. Sin embargo, precisaron que el impacto en el mercado local dependerá de cuánto tiempo se mantenga la tensión en la región.

En ese sentido, si la crisis se prolonga por más de una semana podría comenzar a reflejarse en los precios de los combustibles en el país. Por ahora, los grifos no registran incrementos significativos, pero el escenario sigue bajo evaluación.