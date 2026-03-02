Eleva tensión en Medio Oriente: Trump anuncia “gran oleada” de ataques contra Irán

La crisis en Medio Oriente entra en una fase crítica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su país prepara una “gran oleada” de ataques contra Irán que podría ejecutarse en los próximos días, intensificando un conflicto que ya involucra a varias naciones de la región.

Trump advierte nuevos ataques tras operación militar contra Irán

En una entrevista telefónica con la cadena CNN, el mandatario estadounidense defendió el operativo militar iniciado el último sábado junto a Israel, denominado Furia Épica, y aseguró que las fuerzas estadounidenses mantienen ventaja estratégica. “Tenemos el mejor ejército del mundo y lo estamos utilizando (…) Ni siquiera hemos empezado a golpearlos con fuerza. La gran oleada ni siquiera ha ocurrido. La grande llegará pronto”, afirmó.

La ofensiva inicial dejó como saldo la muerte del ayatolá Alí Jameneí, líder supremo de Irán, además de importantes integrantes de la cúpula militar iraní. En respuesta, Teherán lanzó bombardeos contra Israel y varios países árabes donde Estados Unidos mantiene bases militares, entre ellos Baréin, Jordania, Kuwait, Catar y los Emiratos Árabes Unidos, ampliando el alcance del conflicto armado.

Trump reconoció que uno de los factores inesperados fue la reacción de los países del Golfo, que ahora buscan involucrarse activamente en la confrontación pese a que Washington aseguró tener la situación bajo control. Según indicó, estas naciones “están luchando con agresividad”, lo que podría acelerar la expansión regional de la guerra.

Crece la preocupación por la duración del conflicto

El presidente estadounidense, quien durante su campaña de 2024 prometió evitar guerras prolongadas en el extranjero, admitió que podrían registrarse más bajas militares estadounidenses, cifra que hasta el momento asciende a cuatro soldados fallecidos. No obstante, aseguró que espera que la guerra tenga una duración limitada. “Siempre pensé que duraría cuatro semanas. Y vamos un poco adelantados al itinerario previsto”, sostuvo.

Consultado sobre la posibilidad de impulsar un cambio de régimen en Irán, Trump respondió afirmativamente y señaló que su administración busca apoyar al pueblo iraní, aunque recomendó a la población mantenerse bajo resguardo debido al alto riesgo de nuevos ataques. Por su parte, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que “esta no es una guerra de cambio de régimen”, aunque reconoció que, tras la operación militar, “el régimen ha cambiado”, descartando además que se trate de un conflicto prolongado como la invasión a Irak en 2003.