Ataque en Irán: activan alerta para proteger a más de 5 mil peruanos en Medio Oriente

La tensión geopolítica en Medio Oriente encendió las alertas del Gobierno peruano. Tras el reciente ataque en Irán y la creciente confrontación regional, la Cancillería activó protocolos de emergencia para garantizar la seguridad de más de cinco mil peruanos que residen en países directamente afectados por el conflicto.

Perú monitorea a compatriotas ante escalada del conflicto en Medio Oriente

Según información oficial, de los más de 5 mil peruanos registrados en Medio Oriente, alrededor de 3 mil viven en Israel, considerado uno de los principales focos del enfrentamiento internacional. El embajador del Perú en Israel, Javier Sánchez Checa, confirmó que hasta el momento no se reportan ciudadanos peruanos heridos ni fallecidos, aunque la situación permanece bajo constante evaluación.

El diplomático explicó que, debido al cierre del espacio aéreo, actualmente no es posible ejecutar evacuaciones inmediatas. Sin embargo, las autoridades ya cuentan con planes de traslado que podrían activarse rápidamente dependiendo de la evolución del conflicto armado. “Todos permanecen en sus casas o refugios, ya que las alertas pueden activarse en cualquier momento”, precisó.

Entre las alternativas evaluadas figuran evacuaciones terrestres hacia Egipto o Jordania, así como salidas marítimas con destino a Chipre, rutas consideradas viables ante la paralización del transporte aéreo en la región.

Panorama internacional y riesgo de expansión del conflicto

El internacionalista Carlos Novoa advirtió que los recientes acontecimientos en Irán no necesariamente implican el colapso del régimen político iraní, incluso ante eventuales cambios en su liderazgo. Según explicó, el sistema de gobierno islámico cuenta con una estructura institucional consolidada tras casi cinco décadas de funcionamiento.

En paralelo, la Cancillería peruana emitió un comunicado oficial exhortando al diálogo y la paz, además de recomendar a los peruanos en Medio Oriente mantenerse en contacto permanente con las oficinas consulares y seguir estrictamente las disposiciones de seguridad de las autoridades locales. La Embajada del Perú en Israel continúa brindando asistencia mediante canales digitales como WhatsApp, Instagram y Facebook para atender emergencias y consultas de los ciudadanos en la zona.