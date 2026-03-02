Precio del petróleo supera los 80 dólares ante escalada bélica en el Medio Oriente

Los precios del petróleo experimentaron un alza este lunes, superando brevemente los 80 dólares por barril, como consecuencia de la escalada bélica desencadenada por los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

El barril de Brent del mar del Norte, referencia internacional, abrió con un alza del 13% alcanzando los 82 dólares, para luego moderarse hasta los 76,44 dólares hacia media mañana. Por su parte, el WTI estadounidense ganó un 4,52% ubicándose en 70,03 dólares por barril.

El conflicto regional ha puesto en jaque el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, una ruta clave por donde transita alrededor del 20% del petróleo mundial. Tras el ataque del domingo a dos buques frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos y Omán, la Organización Marítima Internacional (OMI) llamó a las navieras a evitar la región. El precio de los seguros se ha vuelto prohibitivo y las principales compañías han confirmado la suspensión de su paso por la zona, lo que amenaza con generar graves perturbaciones en la cadena de suministro global.

Posible escalada hacia los 100 dólares

Analistas de Eurasia Group advierten que, ante una interrupción prolongada de los suministros a través de Ormuz, el petróleo crudo podría subir rápidamente hasta los 100 dólares por barril, especialmente si se produjeran ataques contra instalaciones petroleras de la región.

Mercados asiáticos caen y oro se fortalece

Las bolsas asiáticas reflejaron la incertidumbre global con pérdidas generalizadas. El Nikkei japonés cedió 1,55%, el Hang Seng de Hong Kong perdió 2,55% y el índice compuesto de Shanghái cayó 0,53%. Ante el "agravamiento de los riesgos geopolíticos", analistas anticipan un periodo de ventas masivas por aversión al riesgo.

En contraste, el oro repuntó 1,05% hasta los 5.333 dólares la onza, consolidándose como reserva de valor. "Los metales preciosos siguieron brillando como reserva de valor", aseguró Kathleen Brooks, analista de XTB, destacando que el oro y la plata ya habían avanzado 3,3% y 10,8% respectivamente durante la semana pasada.