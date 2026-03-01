Embajador del Perú en Israel confirma que no hay connacionales fallecidos o heridos por bombardeos

El embajador del Perú en Israel, Javier Sánchez Checa, informó este domingo, que no hay connacionales fallecidos o heridos como consecuencia del ataque con misiles lanzado por Irán contra territorio israelí.

De acuerdo al diplomático, los aproximadamente 3,500 peruanos con doble nacionalidad que residen en Israel se encuentran a buen recaudo y en perfecta comunicación con la embajada y el servicio consular, por lo que están atentos a cualquier requerimiento que pueda surgir ante la escalada del conflicto en Oriente Medio.

Atención prioritaria a turistas varados

Sánchez Checa precisó que actualmente están enfocados en los peruanos que han quedado varados en Israel, principalmente turistas o personas que se encontraban allí por motivos de trabajo y que fueron sorprendidos por el inicio de las hostilidades.

Hasta el momento han logrado localizar a un grupo de cerca de 12 turistas y solicitaron máxima difusión para ubicar a más connacionales que pudieran estar en dicha situación. La prioridad de la embajada es trasladarlos a la frontera con Jordania o Egipto una vez que la situación se calme, ya que actualmente rige un estado de emergencia total por 48 horas.

Peruanos residentes distribuidos en principales ciudades

El embajador señaló que los peruanos residentes en Israel se encuentran distribuidos en diferentes ciudades del centro y norte del país, como Tel Aviv y Jerusalén. "El escudo y las armas de defensa israelíes han impedido que los bombardeos lleguen a estas ciudades donde sí viven peruanos. Desafortunadamente ya se conoce que ha habido dos impactos directos, uno en Tel Aviv y otro en Jerusalén, ya con víctimas. Pero dentro de todo, afortunadamente, no hay víctimas peruanas que lamentar", declaró a TV Perú. En caso de que la situación escale, se evaluaría la evacuación de los residentes a zonas seguras.

Monitoreo de peruanos en Irán

Consultado por los peruanos en Irán, Sánchez Checa indicó que la Embajada del Perú en Türkiye es la responsable de monitorear la situación de los connacionales que requieren apoyo en ese país. El diplomático señaló que el personal consular ya tiene un listado de peruanos en territorio iraní, que estimó en no más de una docena, y que se encuentran ubicados para una eventual evacuación urgente si fuera necesario.