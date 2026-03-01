María Corina Machado anuncia que volverá a Venezuela "en pocas semanas" para liderar transición

María Corina Machado, líder opositora y Premio Nobel de la Paz, informó este domingo a través de un video difundido en redes sociales que retornará a Venezuela "en pocas semanas" con la misión de "garantizar una transición a la democracia ordenada, sostenible e indetenible".

Machado, quien permaneció un año en la clandestinidad para evadir la persecución del chavismo, señaló que busca concretar un "gran acuerdo nacional" que permita la gobernabilidad y prepare el camino para "una nueva y gigantesca victoria electoral". "Quiero hacerlo como también lo desean cientos y miles de exiliados venezolanos en el mundo entero", expresó.

Críticas al gobierno y gestiones en Washington

En su mensaje, Machado calificó al actual régimen como "los mismos que han torturado y perseguido, encarcelado, desaparecido, asesinado, expropiado y mentido". Durante su estadía en Estados Unidos, sostuvo encuentros con el presidente Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, así como con 17 senadores y 27 congresistas, a quienes presentó "el enorme potencial" que representaría una "Venezuela democrática" para la región y el mundo.

La líder opositora viajó a Noruega en diciembre del año pasado para recibir la medalla del Nobel y posteriormente se trasladó a Washington tras el ataque estadounidense que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

Relación de Trump con el gobierno de Delcy Rodríguez

Desde entonces, Machado ha reiterado su intención de retornar a Venezuela, mientras el presidente Trump ha establecido una relación favorable con la administración interina presidida por Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro. El mandatario estadounidense ha valorado el cumplimiento de sus demandas por parte de este gobierno, entre ellas la apertura del sector petrolero venezolano a empresas de Estados Unidos, en un contexto de reconfiguración política en el país sudamericano.

Contexto electoral y fraude denunciado por oposición

El anuncio de Machado se produce en un escenario marcado por los cuestionados comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, en los que el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, proclamó la reelección de Maduro para un tercer mandato.

La oposición denunció un fraude masivo y reivindicó el triunfo del candidato Edmundo González Urrutia, respaldado por Machado, en unos resultados que no fueron reconocidos por la comunidad internacional. La líder opositora busca ahora encabezar un proceso que conduzca al país hacia una transición democrática con respaldo internacional.