EEUU revela que tres de sus militares murieron y cinco resultaron heridos durante ataque contra Irán

Según informó hoy el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom), al menos tres de sus militares murieron y cinco resultaron gravemente heridos durante la operación ‘Furia Épica’, lanzada el sábado para acabar con el régimen iraní.

En su comunicado, la institución castrense no ofreció mayores detalles sobre cómo se produjeron los fallecimientos ni precisó el lugar, solo se limitaron a informar que los militares fueron atacados en acción, cuando cumplían la misión encomendada.

"Varios otros sufrieron heridas leves por metralla y conmociones cerebrales y están en proceso de reincorporarse al servicio. Las operaciones de combate importantes continúan y nuestro esfuerzo de respuesta sigue en marcha", indicaron.

ESTRICTO PROTOCOLO

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos explicó que, cumpliendo el estricto protocolo, “por respeto a las familias, no revelará las identidades de las víctimas hasta que hayan transcurrido 24 horas desde la notificación a sus allegados”.

En represalia por el bombardeo conjunto de EEUU e Israel, Irán atacó varias bases norteamericanas en Medio Oriente (Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Baréin y Kuwait) se desconoce si estas acciones cobraron la vida de soldados estadounidenses.

El presidente Donald Trump anunció en la madrugada del sábado el lanzamiento de esta operación militar, que busca derrocar el régimen iraní, pese a que Washington y Teherán mantenían desde hace semanas negociaciones para un nuevo pacto nuclear.