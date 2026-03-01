Finalissima 2026 entre Argentina y España se suspende por conflicto bélico entre Israel e Irán

La Federación de Fútbol de Qatar anunció este domingo 1 de marzo, la suspensión de todas las competiciones deportivas en el país debido al creciente conflicto bélico entre Israel e Irán. La medida afecta directamente la realización de la Finalissima 2026.

El esperado partido entre Argentina y España estaba programado para el viernes 27 de marzo a la 1:00 p.m. (hora peruana) en el Lusail Stadium, el emblemático recinto del Mundial 2022. Las autoridades qataríes optaron por actuar con prudencia ante la volatilidad regional y las implicaciones en materia de seguridad.

"La postergación de todos los torneos, competiciones y partidos desde hoy hasta nuevo aviso. Las nuevas fechas para la reanudación de la competición se anunciarán oportunamente a través del canal oficial de la asociación", informó la Federación qatarí en un comunicado. Aunque Qatar no es parte directa del enfrentamiento entre Israel e Irán, la expansión del conflicto y la inestabilidad en la región llevaron a las autoridades a tomar medidas preventivas para garantizar la seguridad de los eventos deportivos.

Argentina vs. España

El encuentro enfrentaba a los dos últimos campeones de sus respectivos continentes. Argentina, bicampeón de la Copa América (2021 y 2024) y actual campeón del mundo (2022), llegaba como defensor del título de la Finalissima. Por su parte, España aseguró su participación tras ganar la Eurocopa 2024 de la mano de Lamine Yamal, venciendo 3-0 a Italia en la final. La suspensión trastoca los planes de ambas selecciones, que esperaban medirse en un partido de alto nivel en el escenario donde Argentina se consagró campeón del mundo ante Francia.

A la espera de fecha para encuentro

Tanto la Asociación del Fútbol Argentino como la Real Federación Española de Fútbol deberán esperar la reprogramación del partido, cuyas nuevas fechas serán anunciadas por los canales oficiales cuando las condiciones de seguridad lo permitan. La Finalissima, que enfrenta a los campeones de Sudamérica y Europa, se había convertido en uno de los eventos más esperados del calendario futbolístico internacional, reuniendo a figuras como Lionel Messi y Lamine Yamal en el mismo campo de juego.