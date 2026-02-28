Trump afirma que Ali Jameneí murió tras operación conjunta de EEUU e Israel

El presidente de Estados Unidos aseguró en su red social Truth Social que el líder supremo de Irán falleció durante una intervención militar destinada a provocar un cambio de régimen en ese país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el ayatolá Ali Jameneí murió durante una operación conjunta ejecutada por fuerzas estadounidenses e israelíes. El anuncio fue realizado a través de su plataforma Truth Social, donde calificó al líder iraní como “una de las personas más malvadas de la historia”.

Según el mandatario, la intervención tuvo como objetivo provocar un cambio de régimen en Irán. “Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios”, escribió en su publicación.

Hasta el momento, no se ha difundido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades iraníes que confirme o desmienta la versión difundida por el presidente Donald Trump. Tampoco el gobierno de Israel ha emitido un comunicado público respecto a la presunta operación militar mencionada por el presidente estadounidense.

¿QUÉ PASARÁ EN IRÁN?

El anuncio ha generado inmediata repercusión en la comunidad internacional, en medio de la ya tensa relación entre Estados Unidos e Irán. Analistas y expertos en política internacional advierten que, de confirmarse la muerte del líder supremo iraní, el hecho podría desencadenar una fuerte escalada geopolítica en Medio Oriente.