Al menos 85 iraníes habrían muerto por ataque de EEUU e Israel: la mayoría serían estudiantes

El bombardeo israelí de esta mañana contra la ciudad iraní de Minab, en la provincia de Hormozgan, alcanzó el colegio primario de mujeres Shajareh Tayyebeh, desatando una tragedia, unas 85 estudiantes habrían muerto y decenas quedaron heridas.

El presidente Masud Pezeshkian se pronunció calificando el ataque como un acto bárbaro e irracional, en su primera declaración oficial desde el inicio de los masivos bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos contra múltiples objetivos iraníes.

“El martirio de docenas de estudiantes inocentes tras el cobarde ataque de los agresores estadounidenses y sionistas contra centros civiles duele en los corazones de todo el pueblo iraní, pero la masacre tendrá una respuesta”, expresó el mandatario.

LANZAMIENTO COORDINADO

Israel y Estados Unidos iniciaron su intensa ofensiva aérea contra Irán desde las primeras horas del día. Múltiples explosiones sacudieron Teherán, la capital, así como las ciudades de Tabriz en el noroeste e Isfahán en el centro del país, las más bombardeadas.

La Guardia Revolucionaria iraní respondió lanzando decenas de misiles y drones hacia objetivos enemigos. Los contraataques alcanzaron bases militares norteamericanas en Baréin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos además de instalaciones israelíes.