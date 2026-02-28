Irán responde ataque de EEUU e Israel: bombardea bases norteamericanas en Baréin, Qatar y Emiratos Árabes

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó hace unos momentos que ha lanzado ataques contra bases norteamericanas en Baréin, Qatar y Emiratos Árabes, como represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Informan también del inicio de la ‘Operación Verdadera Promesa 4’ en respuesta a la "agresión estadounidense-sionista” registrada esta mañana en suelo iraní, señala la organización en un amplio comunicado.

“Los misiles y drones de la Guardia Revolucionaria atacaron severamente el cuartel de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Baréin y otras bases en Qatar y los Emiratos Árabes Unidos", indican.

OBJETIVOS REGIONALES

“En respuesta a la agresión que el ejército estadounidense y el régimen sionista, se han llevado a cabo ataques de las fuerzas armadas de la República Islámica contra objetivos regionales del agresor”, detallan.

“Los ataques con misiles y drones de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán continúan, y se anunciará más información próximamente sobre las acciones que se están ejecutando”, agrega el documento.