Bolivia: al menos 12 muertos y 20 heridos, varios de ellos graves, deja accidente aéreo en El Alto

Al menos 12 muertos y 20 heridos, varios de ellos graves, dejó la tarde de ayer el accidente de un avión militar boliviano que transportaba dinero en efectivo, se estrelló al aterrizar en el aeropuerto de El Alto, cerca de La Paz.

Partes del fuselaje destruido de la aeronave Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) yacían en una calle de la ciudad de El Alto, rodeados de automóviles que también sufrieron serios daños.

El avión militar provenía de la ciudad de Santa Cruz, en el este del país, y tenía como misión abastecer de papel moneda a La Paz. Transeúntes se precipitaron para recoger los billetes que quedaron regados en el suelo.

DE MILAGRO

Al respecto, el Banco Central de Bolivia, propietario del cargamento, indicó que los billetes carecen de valor pues no tiene numeración ni serie oficial. La policía tuvo que dispersar a la gente con gases lacrimógenos.

En el momento del fatal accidente caía "una granizada fuerte" y "había rayos", dijo Cristina Choque, una comerciante de 60 años que salvó su vida de milagro, pues su vehículo fue impactado por los restos de la aeronave.