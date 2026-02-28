EEUU e Israel lanzan un ataque conjunto contra Irán: varias ciudades fueron bombardeadas

Estados Unidos e Israel lanzaron hoy ataques contra distintas ciudades de Irán. Además de Teherán, la capital, fueron bombardeadas ciudades como Isfahán, Tabriz y Karaj. Hasta el momento se desconoce si la ofensiva militar dejó muertos y heridos.

Según la agencia oficial IRNA, también se han reportado varios estallidos en las ciudades de Kermanshah e Ilam (oeste del país), donde "Se han levantado columnas de humo que pueden verse desde varios metros", declararon algunos ciudadanos.

La agencia Mehr, a su vez, indicó que los teléfonos móviles han dejado de funcionar en varios sectores de la capital, mientras algunos ciudadanos han confirmado a EFE que no pueden realizar llamadas con sus móviles y que su internet se ha cortado.

ATAQUE PREVENTIVO

El ataque se produce después que el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmara que Israel había lanzado un "ataque preventivo contra Irán" para "eliminar las amenazas" a su país, tras lo cual las alarmas antimisiles han sonado en el territorio israelí.

Horas después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la participación de las Fuerzas Armadas de su país en los ataques contra la República Islámica de Irán, y aseguró categórico que "Irán nunca tendrá un arma nuclear".

Este masivo bombardeo conjunto sorprendió a la comunidad internacional, ya que se produce en medio de las negociaciones nucleares entre Irán y los Estados Unidos, cuya última ronda se produjo el jueves y hay otra prevista para este lunes.