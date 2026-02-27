Nace el bebé más grande registrado en un hospital de Nueva York

Desde su primer día, el bebé necesitó pañales y ropa de talla correspondiente a niños de entre tres y seis meses, una situación poco habitual para un recién nacido.

Un hecho poco común marcó la jornada del 31 de enero en el Centro Médico Cayuga, en el estado de Nueva York. En cuestión de horas, la unidad de maternidad atendió dos nacimientos que reflejaron los extremos de la diversidad neonatal: el bebé más grande jamás registrado en la institución y otro con un peso considerablemente menor.

Un récord histórico en la sala de maternidad

Terrica y Shawn dieron la bienvenida a su hijo, Shawn Jr., quien nació con un peso de 6 kilogramos, convirtiéndose en el recién nacido de mayor peso en la historia del hospital. Aunque la familia anticipaba que sería un bebé grande —Terrica ya tenía experiencia con tres hijos—, el tamaño superó todas las expectativas. “Sabíamos que sería más grande, pero no esperábamos esto”, relató la madre.

Desde su primer día, el bebé necesitó pañales y ropa de talla correspondiente a niños de entre tres y seis meses, una situación poco habitual para un recién nacido. El personal médico debió adaptar insumos y protocolos para garantizar su bienestar, dada la dimensión fuera de los parámetros habituales.

Horas después, un nacimiento totalmente distinto

Poco tiempo después, el equipo de maternidad recibió a otro bebé con características muy diferentes. Chloe y Victor celebraron la llegada de su hijo, quien nació con un peso de 1,8 kilogramos. La diferencia entre ambos recién nacidos —uno de 6 kilos y otro de apenas 1,8— se convirtió en un ejemplo claro de la variedad que puede presentarse en la práctica obstétrica..

Robyn Torgalski, directora del sistema de salud maternoinfantil de Centralus Health, red a la que pertenece el hospital, señaló que ambos casos representan “un maravilloso recordatorio de que cada bebé y cada historia de nacimiento son únicos”.