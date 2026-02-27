Italia: dos muertos y 37 heridos tras descarrilamiento de tranvía en Milán

Dos personas murieron y al menos 37 resultaron heridas este viernes tras el descarrilamiento de un tranvía en la ciudad de Milán, en el norte de Italia, informaron las autoridades locales.

El accidente ocurrió alrededor de las 16:00 hora local (15:00 GMT), cuando el convoy que atravesaba el centro de la ciudad se salió de los rieles, invadió la vía contraria y terminó chocando contra un muro, atropellando a varios peatones a su paso.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, confirmó que las víctimas mortales son un pasajero del tranvía y un transeúnte. “Por suerte, era un momento en el que no había mucha gente, pero imaginen que la tragedia podría haber sido aún mayor”, declaró desde el lugar del siniestro.

El tranvía accidentado cubría la línea que conecta la estación central de tren con Porta Génova. El descarrilamiento se produjo entre la Plaza de la República y Porta Venecia, una zona céntrica de la ciudad. Tras el impacto, se desplegó un amplio operativo de emergencia con presencia de policía, bomberos y servicios sanitarios.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su pesar por el “grave accidente” y manifestó su cercanía a las familias de las víctimas, además de desear una pronta recuperación a los heridos. Por su parte, el fiscal general de Milán, Marcello Viola, acudió al lugar y anunció la apertura de una investigación por homicidio involuntario y lesiones por negligencia para esclarecer las causas del accidente.

CONTINÚA LAS INVESTIGACIONES

El ministro de Transporte, Matteo Salvini, agradeció la labor de los equipos de rescate y aseguró que se esclarecerán los motivos del descarrilamiento. También la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, expresó su solidaridad con los afectados y reconoció el trabajo de los servicios de emergencia. Las autoridades continúan evaluando las causas del accidente.