Pakistán declara entrar en "guerra abierta" con Afganistán: países se lanzan mortíferos ataques

El gobierno pakistaní declaró este viernes, 27 de febrero, la "guerra abierta" a Afganistán y lanzó mortíferos bombardeos contra importantes ciudades afganas, incluida Kabul, la capital, dejando muerte y destrucción.

Inmediatamente, Afganistán respondió el ataque lanzando misiles contra distintas ciudades de Pakistán, sobre todo las fronterizas, ambos gobiernos evitaron dar cifras detalladas sobre los daños causados.

Las agresiones entre las naciones se reanudaron la tarde de ayer, luego que fuerzas afganas atacaron a las tropas fronterizas pakistaníes, dejando varios muertos y heridos, en "represalia" por bombardeos anteriores.

MILITARES REBELDES

Pakistán y Afganistán, que durante mucho tiempo mantuvieron relaciones cordiales, comenzaron a enfrentarse esporádicamente desde que los talibanes, en 2021, tomaron el control de Kabul y otras importantes ciudades.

Islamabad acusa a las autoridades afganas de dar cobijo a militares rebeldes que permanentemente lanzan sangrientos ataques contra su territorio, algo que Afganistán niega y califica la versión de un pretexto para invadir el país.

"Nuestra paciencia ha llegado al límite. A partir de ahora, es la guerra abierta entre nosotros y ustedes", aseguró a primera hora el viernes el ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Asif, en la red social X.