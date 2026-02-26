Galápagos revive a sus gigantes: 158 tortugas regresan a Floreana tras 150 años de extinción

Más de 150 años después de haber sido declaradas extinguidas en la isla Floreana, 158 tortugas gigantes volvieron a caminar sobre suelo volcánico en el archipiélago de Galápagos. La liberación, anunciada por la organización Galapagos Conservation Trust (GCT), constituye uno de los mayores hitos de restauración ecológica en la historia reciente del Parque Nacional Galápagos. Las tortugas, de entre 8 y 13 años, son descendientes con alta carga genética de la subespecie original Chelonoidis niger niger, desaparecida desde mediados del siglo XIX debido a la sobreexplotación y la introducción de especies invasoras.

Del hallazgo genético al regreso a su isla natal

El punto de inflexión ocurrió en 2008, cuando investigadores identificaron en el volcán Wolf, en la isla Isabela, tortugas híbridas con ascendencia genética de la especie original de Floreana. A partir de ese descubrimiento, comenzó un programa de cría selectiva en la isla Santa Cruz, incorporando 23 ejemplares con mayor proximidad genética para recuperar el linaje perdido mediante un proceso de retrocruza.

El programa, liderado por la Dirección del Parque Nacional Galápagos y respaldado por organizaciones como la Charles Darwin Foundation y la Galapagos Conservancy, ha producido más de 600 crías hasta 2025. Las 158 tortugas liberadas representan la primera fase de un plan que contempla reintroducir hasta 12 especies localmente extinguidas en el marco del Proyecto de Restauración Ecológica de Floreana.

Ingenieras del ecosistema y símbolo global de conservación

Las tortugas gigantes de Galápagos son consideradas “ingenieras del ecosistema” por su papel en la dispersión de semillas y la regeneración de la vegetación nativa. Su ausencia durante más de un siglo alteró el equilibrio natural de Floreana, una isla afectada por la presencia histórica de cabras, cerdos, roedores y gatos ferales. Tras una campaña de erradicación de especies invasoras ejecutada en 2023, el entorno quedó preparado para su regreso.

El proyecto incluye monitoreo científico a largo plazo y proyecciones climáticas para garantizar la supervivencia de estos reptiles, que pueden superar los 100 años de vida. Además de su impacto ambiental, el retorno de las tortugas gigantes abre oportunidades de ecoturismo sostenible y empleo local en conservación, consolidando a Galápagos como un referente mundial en recuperación de especies extintas y restauración insular.