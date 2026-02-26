Brasil: aumentan a 54 los muertos por lluvias y buscan a 14 desaparecidos

Con el temor ante el regreso de las lluvias, equipos de rescate y vecinos retomaron este jueves 26 de febrero, la búsqueda de 14 desaparecidos en el estado de Minas Gerais, sureste de Brasil, donde el número de fallecidos por el feroz temporal ascendió a 54.

Las tormentas registradas el último lunes provocaron inundaciones, derrumbes de edificaciones y deslizamientos de tierra que sepultaron a decenas de personas en los municipios de Juiz de Fora y Ubá, obligando a más de 5 mil personas a abandonar sus viviendas.

En la noche del miércoles, las alarmas volvieron a sonar ante nuevas precipitaciones que anegaron calles y causaron más deslizamientos. "Llovió mucho, el barranco cayó todavía más y la defensa civil nos llamó a evacuar", relató a AFP, Luiz Otávio Souza, un promotor de ventas que tuvo que dejar su casa y cuyo sobrino está desaparecido. "Todo el mundo está en pánico, amigos y parientes preguntando cómo estamos, parece una película de terror", agregó, entre lágrimas este vecino del barrio Parque Burnier, uno de los más golpeados con 12 muertos y 8 desaparecidos.

Vecinos recuperan pertenencias entre el lodo

En la zona de Tres Moinhos, tres casas quedaron sepultadas por deslizamientos durante la madrugada luego de que sus habitantes fueran evacuados. Durante las horas sin lluvia, varios vecinos regresaron a la zona para recuperar apresuradamente muebles, electrodomésticos, colchones e incluso mascotas que habían dejado atrás, descendiendo por calles cubiertas de lodo. Se prevén más precipitaciones hasta el fin de semana, lo que mantiene en alerta a toda la región.

Recortes en prevención y advertencias científicas

El gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmó el miércoles que "no es verdadera la información de que el gobierno de Minas redujo en los últimos años las inversiones en prevención contra lluvias", pese a que el programa Jornal Nacional reportó un recorte del 95% en gastos para mitigar el impacto climático en los últimos tres años. Esta tragedia se suma a otros desastres asociados al calentamiento global, como las inundaciones de 2024 en el sur del país que dejaron más de 200 muertos y dos millones de afectados, una de las peores catástrofes naturales en la historia de Brasil.