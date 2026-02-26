Colombia en alerta: monitorean volcán de lodo tras erupción en San Juan de Urabá

Las autoridades de Colombia se mantienen en máxima alerta tras la erupción del volcán de lodo de San Juan de Urabá, en el departamento de Antioquia, al noroeste del país. El evento, registrado durante la víspera, fue catalogado como un fenómeno de diapirismo, proceso geológico mediante el cual lodo y gases ascienden a la superficie por presión interna. Aunque no se reportan personas heridas ni fallecidas, la emergencia dejó afectaciones en infraestructura vial, sistemas de agua y zonas rurales.

Daños materiales y evacuaciones preventivas

Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran), la erupción generó grietas en una vía rural, daños en el sistema de almacenamiento de agua y afectaciones en la movilidad entre San Juan y San Juancito. Además, el material expulsado se extendió por aproximadamente tres hectáreas, impactando vegetación seca y provocando la muerte de varios animales.

Como medida preventiva, al menos tres viviendas —y según reportes locales, hasta cuatro— fueron evacuadas. El Servicio Geológico Colombiano aclaró que los volcanes de lodo son distintos a los volcanes magmáticos, ya que sus erupciones suelen ser de menor magnitud, aunque pueden generar riesgos ambientales y estructurales. Bomberos acudieron a la zona para controlar posibles focos de incendio y evitar que el fuego se propagara en áreas cercanas.

Vigilancia permanente y restricciones de tránsito

La Policía y los organismos de socorro establecieron un cerco de seguridad para impedir el acceso al área afectada, ante la posibilidad de una nueva expulsión de lodo. Las autoridades restringieron el tránsito en la carretera dañada, mientras maquinaria pesada es preparada para restablecer la transitabilidad y reparar los accesos comprometidos.

La alcaldesa de San Juan de Urabá, Julia Medrano, informó que el monitoreo será constante durante las próximas horas para evaluar el impacto ambiental y estructural del evento. Las entidades de gestión del riesgo reiteraron el llamado a la población a no acercarse al sitio de la erupción y a mantenerse informada a través de los canales oficiales mientras se espera un balance técnico definitivo sobre la emergencia.