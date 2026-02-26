Irán entrega a Estados Unidos una propuesta sobre un posible acuerdo nuclear

Irán entregó una propuesta sobre un posible acuerdo nuclear a Estados Unidos a través del intermediario omaní durante la tercera ronda de negociaciones que se desarrolla este jueves en Ginebra, informó la agencia oficial IRNA.

Según el medio estatal iraní, "la delegación de la República Islámica de Irán presentó propuestas a la parte estadounidense que eliminarían todos los pretextos de Estados Unidos con respecto al programa nuclear pacífico de Irán". IRNA advirtió que si la propuesta es rechazada "confirmaría la sospecha de la falta de seriedad de Estados Unidos en materia diplomática".

Las dos partes llegan a la negociación indirecta con posiciones distanciadas. Washington insiste en la suspensión del enriquecimiento de uranio iraní y la limitación del alcance de sus misiles, mientras Teherán sostiene que solo está dispuesto a una reducción de su programa nuclear a cambio del levantamiento de sanciones. El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchí, se reunió con su homólogo omaní, quien ejerce de intermediario en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Despliegue militar sin precedentes

Las negociaciones se producen en un contexto de máxima tensión, con Estados Unidos realizando el mayor despliegue militar en Oriente Medio desde la guerra de Irak. Dos portaaviones, varios destructores y docenas de cazas de combate se encuentran en las cercanías de la República Islámica para forzar a Teherán a aceptar las condiciones estadounidenses. El presidente Donald Trump ha amenazado con una intervención armada, aumentando la presión sobre el régimen iraní.

Irán advierte sobre consecuencias de un ataque

Pese a las amenazas, Irán no cede y ha advertido que si es atacado responderá con dureza, advirtiendo que el conflicto se extendería por toda la región. La propuesta presentada en Ginebra busca una salida diplomática a la crisis, mientras la comunidad internacional observa con preocupación la escalada de tensiones entre ambos países.