EEUU: derrumbe subterráneo en una carretera abrió socavón que se tragó dos autos [VIDEO]

Fuente Omaha Police Department

Un hecho insólito se registró en una carretera de la localidad estadounidense de Aksarben, en la ciudad de Omaha, estado de Nebraska, dos vehículos cayeron en un socavón que se abrió de un momento a otro.

En las imágenes difundidas por el Departamento de Policía de Omaha, se observa a dos autos detenidos ante la luz roja del semáforo, cuando un derrumbe subterráneo abre un socavón que se traga a los dos carros.

CAPA ASFÁLTICA

El incidente se registró la tarde del último martes, 24 de febrero, los ocupantes de ambos vehículos fueron auxiliados inmediatamente por transeúntes y otros choferes, logrando salir del agujero sin lesiones de consideración.

Hasta el momento se desconocen las causas del suceso. El tramo de la calle Pacific, donde se registró el derrumbe, permanece cerrado al tránsito, mientras se realizan las indagaciones y se restablece la capa asfáltica.