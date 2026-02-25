Internacionales

Capibara animado: Así sería su apariencia en el universo de Dora la Exploradora

Gracias al uso de la inteligencia artificial, se logró convertir al conocido animal en una caricatura al estilo de Dora la Exploradora.



La inteligencia artificial continúa innovando y sorprendiendo al superar las barreras de la creatividad; esta vez, llevó al mundo animado a uno de los animales más populares y queridos del momento: el capibara.

El ingenio digital permitió transformarlo en un personaje animado con la estética de Dora La Exploradora, una caricatura que marcó la infancia de muchos y que hoy vuelve a destacar al incorporar a este nuevo y llamativo personaje.

Esto se logró a partir de la imagen real del animal, adaptando sus rasgos a través de modelos generativos para así llevarlos a un lenguaje visual infantil. Un factor fundamental son los colores planos, contornos marcados y expresiones amigables. 

PROCEDIMIENTO PARA LOGRAR EL CAPIBARA ANIMADO

Para lograr este resultado se requirió del uso de la plataforma Prompts precisos, esta herramienta ayudó en la descripción de estilo, paleta y emociones, además de agregar el estilo selvático característico de la serie. La IA integra todas las facciones del capibara respetando su identidad animal y lo adapta al mundo de los dibujos animados. 

Gracias a estas creaciones, se puede comprender que la inteligencia artificial no modifica al protagonista, sino que lo adapta a un lenguaje visual orientado al entretenimiento infantil. De esta manera, se evidencia que estas herramientas se han convertido en aliadas del entretenimiento digital, abriendo paso a nuevas formas de narrar historias y educar.


