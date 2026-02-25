¿Vas a viajar a Reino Unido? Así funciona el nuevo permiso ETA obligatorio

Desde este 25 de febrero, todas las personas que deseen viajar a Reino Unido sin necesidad de visa deberán solicitar previamente un permiso digital conocido como ETA (Autorización Electrónica de Viaje). La nueva exigencia forma parte del plan del gobierno británico para modernizar su sistema de fronteras e inmigración y aplicar controles de seguridad antes de que los pasajeros lleguen al país.

Qué es la ETA y a quiénes afecta la nueva regla

La ETA es un permiso electrónico similar al sistema ESTA de Estados Unidos y será obligatorio para ciudadanos de 85 países, incluidos Perú, Argentina, Brasil, Chile, México, España y el resto de la Unión Europea. Sin este documento, las aerolíneas impedirán el embarque, salvo que el viajero posea visa u otra autorización válida.

El permiso permitirá múltiples viajes a Reino Unido durante dos años o hasta que expire el pasaporte, con estancias de hasta seis meses por motivos de turismo, negocios o estudios cortos. También será obligatorio para pasajeros en tránsito que deban pasar por control migratorio, aunque no se exigirá a quienes permanezcan en zona internacional sin cruzar la frontera.

¿Cómo solicitar la ETA y qué requisitos implica?

Para obtener la autorización, el viajero debe registrar sus datos biográficos, biométricos y de contacto en el sitio del Ministerio del Interior británico o a través de la aplicación oficial UK ETA, disponible en tiendas digitales. El trámite tiene un costo de 16 libras y la respuesta suele llegar en un plazo de hasta tres días.

La autorización está vinculada digitalmente al pasaporte, por lo que no requiere impresión, aunque las autoridades recomiendan conservar una copia. Sin embargo, contar con una ETA no garantiza el ingreso, ya que los agentes fronterizos podrán realizar controles adicionales al llegar al país. El gobierno sostiene que el sistema permitirá controles más rápidos, uso de reconocimiento facial y reducción de filas en los aeropuertos, aunque aerolíneas y operadores turísticos han advertido que podría afectar el flujo de pasajeros en tránsito y la competitividad del país como hub internacional.