Papa León XIV viajará a España, Mónaco y África en sus primeras visitas al extranjero del año

El papa León XIV emprenderá su primer gran viaje internacional como pontífice entre el 13 y 23 de abril, con una gira que lo llevará a cuatro naciones de África, entre ellas Argelia, Angola, Camerún y Guinea Ecuatorial.

A diferencia de su primer desplazamiento a Líbano y Turquía, destinos heredados del fallecido Papa Francisco, esta peregrinación de diez días refleja una decisión propia del Santo Padre y representa un hito en su pontificado, con una duración que evoca los viajes de Juan Pablo II por el continente en 1985.

Agenda en Argelia

En Argelia, León XIV visitará Argel y Annaba, la antigua Hipona, ciudad profundamente vinculada a la vida de san Agustín. El pontífice ha destacado el valor del santo como puente entre cristianos y musulmanes. Entre las posibles paradas figuran el santuario de Tibhirine y la Basílica de Notre Dame d’Afrique, símbolo del diálogo interreligioso en un país de 48 millones de habitantes, mayoritariamente musulmanes suníes, donde la comunidad católica ronda los 6 mil fieles.

Visitas en Angola y Camerún

En Angola, donde el 44% de la población se declara católica, el papa visitará Luanda en el marco de los 450 años de la ciudad. En Camerún, el viaje se desarrollará en un complejo contexto político tras las recientes elecciones que ratificaron al presidente Paul Biya, en el poder desde 1982. León XIV ya había manifestado previamente su preocupación por los secuestros de sacerdotes y estudiantes en las regiones anglófonas del país camerunés.

Guinea Ecuatorial

La última etapa será Guinea Ecuatorial, que no recibe la visita de un papa desde hace 44 años. En este país, el pontífice podrá expresarse en español, lengua que domina gracias a sus más de dos décadas de residencia en Perú. Allí encontrará el régimen de Teodoro Obiang Nguema, en el poder desde 1979, señalado por organismos internacionales por presuntas violaciones de derechos humanos.

Visitas en Mónaco y España

El pontífice visitará el Principado de Mónaco el 28 de marzo, en vísperas de la Semana Santa, respondiendo así a las repetidas invitaciones de las autoridades monegascas en una realidad europea donde el catolicismo es religión oficial y existe un firme compromiso con la paz, siendo esta la primera vez que un Papa visita el Principado en la era moderna.

Posteriormente, del 6 al 12 de junio, León viajará a España para visitar Madrid y Barcelona, donde inaugurará la nueva torre más alta de la Sagrada Familia en coincidencia con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, concluyendo su itinerario en el archipiélago de las Canarias con paradas en Tenerife y Gran Canaria, un viaje que ya había sido proyectado originalmente por el Papa Francisco.