Trump afirma que nuevos aranceles no necesitarán aprobación del Congreso

En medio de tensiones institucionales en Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció que los nuevos aranceles globales del 10 % a las importaciones no requerirán aprobación del Congreso para mantenerse vigentes. El pronunciamiento lo hizo durante su discurso sobre el Estado de la Unión, apenas días después de que la Corte Suprema cuestionara su anterior estrategia arancelaria, abriendo un nuevo capítulo en la disputa por la política comercial del país.

Choque entre la Casa Blanca y el marco legal

Trump sostuvo que los nuevos impuestos aduaneros, aplicados desde este mismo día, son “más complejos, pero probablemente mejores” y conducirán a una solución económica más sólida. Sin embargo, expertos recuerdan que la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, norma utilizada por el mandatario, permite imponer aranceles solo por 150 días sin autorización legislativa, lo que deja abierta la controversia sobre su permanencia.

El anuncio se produce luego de que la Corte Suprema, en una votación de 6 a 3, determinara que el presidente se excedió al aplicar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para establecer los llamados “aranceles recíprocos” el año pasado. Pese al revés judicial, Trump firmó una orden ejecutiva para aplicar un arancel global del 10 % y luego adelantó que podría elevarlo al 15 %, aunque esa decisión aún no ha sido formalizada.

Aranceles como alternativa a impuestos internos

Durante su discurso, el mandatario fue más allá al plantear que los aranceles pagados por países extranjeros podrían reemplazar en gran medida la recaudación del impuesto sobre la renta, lo que —según dijo— aliviaría la carga financiera de los ciudadanos estadounidenses. La declaración reaviva el debate sobre el impacto de su política comercial en la economía, el comercio internacional y la recaudación fiscal.

La intervención del presidente se produjo con la presencia del titular de la Corte Suprema, John Roberts, y otros magistrados del tribunal en el hemiciclo del Congreso. Trump calificó como “desafortunada” la decisión judicial reciente, aunque evitó confrontar directamente al máximo tribunal, cuyos jueces escucharon su mensaje sin mostrar reacción visible.