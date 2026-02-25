España: convocatoria de ‘therians’ en Barcelona termina en incidentes y detenciones

La convocatoria de un encuentro de jóvenes identificados como ‘therians’, prevista para el sábado en el Arc de Triomf de Barcelona, terminó en incidentes luego de que los participantes esperados no se presentaran y la concentración derivara en actos de desorden público.

La cita, difundida previamente a través de redes sociales, generó gran expectativa entre usuarios y curiosos. Sin embargo, los seguidores de este fenómeno viral —caracterizado por jóvenes que utilizan máscaras o trajes de animales e imitan sus movimientos— no acudieron al lugar. Pese a ello, alrededor de 3.000 personas se congregaron en la zona con la intención de presenciar y registrar el evento con sus teléfonos móviles.

MENORES DETENIDOS

Según información actualizada, la Policía catalana detuvo a tres menores de edad, acusadas de desórdenes públicos, mientras que la Guardia Urbana de Barcelona intervino y arrestó a una persona mayor de edad. Los disturbios se registraron cerca de las nueve de la noche, cuando algunos asistentes comenzaron a lanzar objetos y a causar daños en el mobiliario urbano, lo que motivó la intervención de los Mossos d’Esquadra y de agentes municipales para dispersar a los concentrados.

El fenómeno de los ‘therians’ ha ganado notoriedad en plataformas digitales, donde sus seguidores comparten videos en los que aparecen enmascarados o vestidos como animales, reproduciendo gestos, sonidos y comportamientos. Aunque su presencia se ha vuelto cada vez más visible en redes sociales, quienes se identifican con esta tendencia señalan que no se consideran animales, sino que afirman mantener una conexión simbólica o espiritual con ellos.