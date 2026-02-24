México: Hay todas las garantías para que Guadalajara se mantenga como una de las sedes del Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró hoy que no corren peligro los visitantes que lleguen a Guadalajara, capital del estado de Jalisco, que es una de las sedes del Mundial de Fútbol 2026, y que ha sido epicentro los últimos días de graves actos de violencia tras la muerte de Nemesio Oseguera, alias 'El Mencho', considerado el capo narcotraficante más peligroso.

Hay "Todas las garantías, ningún riesgo", dijo la mandataria consultada sobre el temor que podría generar en los hinchas y futbolistas, luego que el domingo y el lunes se registraran bloqueos de carreteras y ataques armados tras la muerte, en un operativo militar, de alias 'El Mencho', líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, en Tapalpa, un pequeño pueblo al sur de Guadalajara.

PRESENCIA DE MILITARES

México acogerá el partido inaugural del Mundial el 11 de junio en la capital, y también tendrá varios partidos en otras dos ciudades: Guadalajara y Monterrey (norte). Sheinbaum expresó su confianza en que las próximas horas se "normalice" la actividad en todo Jalisco, donde, añadió, hay "más presencia" de militares que trabajan "todos los días por la seguridad y la paz" en el país.

Asimismo, la presidenta mexicana destacó que su Gobierno está trabajando en distintos escenarios para recuperar normalidad y retorne la paz a la brevedad posible al referido estado, subrayó que los casos de violencia de ayer, lunes, fueron "bastante menos" que los registrados el domingo, cuando ‘El Mencho’ fue abatido en un operativo federal de las fuerzas especiales.