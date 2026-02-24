PETA pide trasladar al macaco japonés viral “Punch” a un santuario por presunto trauma

El macaco japonés Punch, de apenas siete meses, se convirtió en un fenómeno viral por aferrarse a un peluche en su recinto del zoológico de Ichikawa, en Japón. Sin embargo, la organización PETA sostiene que la imagen que conmovió a miles de usuarios refleja en realidad un problema de bienestar animal.

PETA advierte sobre efectos del cautiverio

El presidente de PETA Asia, Jason Baker, señaló que el comportamiento del macaco evidenciaría un trauma derivado del aislamiento. Según la organización, los macacos deben crecer en grupos familiares donde puedan desarrollar habilidades sociales y explorar entornos naturales, y no depender de objetos para suplir la ausencia materna.

La ONG instó al zoológico a trasladar al animal a un santuario reconocido, argumentando que la fama en internet puede ser pasajera, pero las consecuencias del cautiverio pueden ser permanentes. Además, sostuvo que la exhibición de crías en zoológicos suele reforzar el interés del público y la venta de entradas, mientras los animales enfrentan las secuelas de esa exposición.

Rechazo materno y polémica en redes

Punch fue rechazado por su madre tras nacer en julio pasado y desde entonces ha sido criado por el personal del zoológico, que le proporcionó un peluche de orangután como sustituto materno. Su vínculo con el juguete lo convirtió en una de las principales atracciones del recinto.

Días atrás, videos difundidos en redes sociales mostraron al macaco siendo intimidado por otro ejemplar, lo que generó polémica internacional. El zoológico aseguró que se trató de un episodio aislado dentro de un proceso normal de socialización, ocurrido cuando Punch intentó interactuar con otra cría del grupo y fue reprendido por una hembra adulta.