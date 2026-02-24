Masacre en Ecuador: asesinan a siete personas en ataque armado en la provincia de Manabí

Una nueva masacre sacudió la provincia costera de Manabí, en Ecuador, donde siete personas fueron asesinadas durante la madrugada del último lunes 23 de febrero, en una hacienda ubicada en la localidad de Jama.

Según informó la Policía a través de su grupo de WhatsApp, diez hombres "vestidos con uniformes de tipo militar" ingresaron al lugar armados con fusiles de "largo alcance" y pistolas. Antes de ejecutarlas, los atacantes llevaron a las víctimas a un patio, los interrogaron y luego abrieron fuego. Entre los fallecidos se encuentra un joven de 16 años.

Falsos militares huyeron por vía marítima

Tras cometer el crimen, los agresores huyeron por vía marítima con rumbo desconocido, según detalló la institución policial. La provincia de Manabí se encuentra bajo estado de excepción desde el 2 de enero, medida que también rige en otras ocho provincias ecuatorianas como parte de la estrategia del presidente Daniel Noboa para combatir el narcotráfico. Sin embargo, los homicidios no han disminuido y el país cerró 2025 con un récord de 9,216 muertes violentas.

Disputa por control de zonas estratégicas

Los ataques perpetrados por sujetos vestidos como militares son frecuentes en Ecuador, donde bandas narcotraficantes con conexiones con carteles internacionales se disputan el control de zonas estratégicas para el transporte y distribución de droga. La ubicación geográfica del país lo ha convertido en una puerta de salida de cocaína colombiana y peruana con destino a Europa y Estados Unidos, lo que ha exacerbado la violencia entre organizaciones criminales.

Tasa de homicidios alcanza niveles récord

La masacre en Manabí se suma a una escalada de violencia que llevó a Ecuador a cerrar 2025 con una tasa de homicidios cercana a los 52 por cada 100 mil habitantes, según estimaciones del Observatorio del Crimen Organizado.