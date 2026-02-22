México: bloqueos e incendios en Jalisco y Michoacán tras muerte de “El Mencho”

Vehículos incendiados y carreteras cerradas se reportaron luego de un operativo federal que provocó la muerte del cabecilla del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Una jornada de violencia se vivió en el occidente de México después de que presuntos integrantes del crimen organizado bloquearan diversas vías en Jalisco y Michoacán, en aparente respuesta a un operativo de las Fuerzas Federales. Los hechos incluyeron la quema de vehículos y cierres de carreteras, generando alarma entre la población y una rápida movilización de autoridades estatales y federales.

De acuerdo con reportes preliminares, el despliegue de seguridad habría tenido como objetivo a líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación, y versiones extraoficiales señalan la presunta muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, señalado como cabecilla de esa organización criminal. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre esta información por parte de las autoridades federales.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que la acción federal derivó en enfrentamientos en la zona, principalmente tras un operativo en el municipio de Tapalpa. Indicó que, como reacción, individuos incendiaron y atravesaron vehículos en distintos puntos del estado para inhibir la acción de las fuerzas de seguridad, por lo que ordenó activar el “código rojo” e instalar de manera permanente una Mesa de Seguridad.

SITUACIÓN EN MICHOACÁN

En Michoacán también se reportaron bloqueos y quema de vehículos en varias vialidades. La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que mantiene acciones operativas para restablecer la circulación y garantizar la seguridad. Las autoridades exhortaron a la población a permanecer en sus hogares y evitar las zonas afectadas mientras continúan las labores para recuperar el control en ambas entidades.